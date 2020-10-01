Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Об этом на днях сообщил телеканал «Украина 24»

Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому предложили переименовать Россию © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Конечно, от нас, потому что каждая нация сама решает, как называть соседей», — пояснил Потураев.

Он добавил, что французы называют Германию Алеманией, а украинцы — Нимеччиной, и за это на них никто не обижается.

Депутат также заявил, что Россия только при Петре I начала называться Российской империей.

«А до этого они назывались Московское царство или Московия. Слушайте, карты не врут, документы не врут», — заверил Потураев.