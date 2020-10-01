Журналист поинтересовалась у собеседника, зависит ли от украинцев, как называть Россию.
«Конечно, от нас, потому что каждая нация сама решает, как называть соседей», — пояснил Потураев.
Он добавил, что французы называют Германию Алеманией, а украинцы — Нимеччиной, и за это на них никто не обижается.
Депутат также заявил, что Россия только при Петре I начала называться Российской империей.
«А до этого они назывались Московское царство или Московия. Слушайте, карты не врут, документы не врут», — заверил Потураев.