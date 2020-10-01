По словам источника издания, российская сторона заявила, что будет вести аудио- и видеозапись переговоров, которые не были согласованы заранее, кроме того, глава делегации сообщил, что Москва намерена в одностороннем порядке опубликовать записи.
Грау предложила взять паузу в работе группы для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики. Позицию представителя ОБСЕ поддержала украинская делегация.
Киев подчеркнул, что «никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров».
В то же время полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов пояснил, что украинская сторона настаивает на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон.
«По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — сказал Грызлов.
По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.