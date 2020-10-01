Председатель ОБСЕ на Украине и Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября из-за нарушения Россией режима конфиденциальности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

Диалог Киева и Москвы неважен в вопросе реализации Минских соглашений – глава МИД ДНР © МИД ДНР

Грау предложила взять паузу в работе группы для выработки единого для всех участников переговоров кодекса поведения и информационной политики. Позицию представителя ОБСЕ поддержала украинская делегация.

Киев подчеркнул, что «никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров».

В то же время полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов пояснил, что украинская сторона настаивает на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон.

«По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — сказал Грызлов.

По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.