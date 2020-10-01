В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в Минске и Витебске. Испытания вакцины от COVID-19 планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне.
Белоруссия стала первой страной, где стартовали клинические исследования «Спутник V» после регистрации вакцины в России.
Российская сторона профинансирует испытания вакцины с участием 100 человек.
В сентябре президент Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что Белоруссия станет первой страной, в которую будет поставлена российская вакцина. В конце месяца российскую вакцину доставили Белоруссию, а врачи начали скрининг добровольцев, которые в числе первых получат прививку.