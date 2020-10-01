Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, на добровольцах в Белоруссии началось 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики

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