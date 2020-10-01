США отказались присоединиться к санкциям Великобритании и Канады против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его приближенных. Об этом 30 сентября сообщает Reuters

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer агентства, такая позиция Вашингтона связана с надеждой на то, что Европейский Союз выработает единую позицию по поводу санкций. Один из собеседников добавил, что пакет санкций США, включая за «нарушения прав человека», был практически готов.

Ранее Канада ввела санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и некоторых членов правительства республики. Страна пошла на этот шаг одновременно с Великобританией, которая запретила въезд попавшим в черные списки лицам. Санкции вводят за нарушения прав человека.

В конце сентября также стало известно, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.