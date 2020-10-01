Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О дне территориальной обороны Украины», его опубликовали 30 сентября на сайте главы государства

Депутаты от «Слуги народа» не смогли назвать фамилию министра обороны © Facebook, Слуга Народу

Сообщается, что день учрежден, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины.

«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — цитирует Зеленского пресс-служба.