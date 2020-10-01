Депутаты от «Слуги народа» не смогли назвать фамилию министра обороны
Депутаты от «Слуги народа» не смогли назвать фамилию министра обороны
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Согласно указу, день будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Сообщается, что день учрежден, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины.

«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — цитирует Зеленского пресс-служба.

 