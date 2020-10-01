Согласно указу, день будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
Сообщается, что день учрежден, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины.
«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — цитирует Зеленского пресс-служба.