Украина уже несколько десятилетий назад утратила статус социального государства, и приходящие к власти силы не способствуют его возвращению. Об этом экономист Всеволод Степанюк сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

По словам Степанюка, Украина уже лет 25 как не является социальным государством «вопреки тому, что записано в Конституции».

«У нас, к сожалению, приходят политические силы, которые заявляют, что они либертарианцы, и начинают воплощать какие-то свои безумные реформы, которые прямо противоречат Конституции. Причем все», — заявил он.

Эксперт отметил, что снижение продолжительности жизни является следствием реформ, которые с 2014 года проводятся на Украине «под диктовку» Международного валютного фонда (МВФ) и США.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.