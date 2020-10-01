В 2018 году впервые за долгое время на Украине снизилась продолжительность жизни — до 71,6 года против 71,8 года в 2017 году. По мнению ряда экономистов, это является красноречивым следствием социального кризиса в стране.
По словам Степанюка, Украина уже лет 25 как не является социальным государством «вопреки тому, что записано в Конституции».
«У нас, к сожалению, приходят политические силы, которые заявляют, что они либертарианцы, и начинают воплощать какие-то свои безумные реформы, которые прямо противоречат Конституции. Причем все», — заявил он.
Эксперт отметил, что снижение продолжительности жизни является следствием реформ, которые с 2014 года проводятся на Украине «под диктовку» Международного валютного фонда (МВФ) и США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.