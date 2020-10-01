Используя в протестах государственный флаг страны, митингующие в Белоруссии заявляют, что борются не за символы, а за верховенство права и честные выборы. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не националисты»: Безпалько объяснил, почему белорусы протестуют под бело-красно-белыми флагами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после чего протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии вспыхнули с новой силой. При этом активисты начали поднимать вместе с бело-красно-белыми флагами, ставшими символом протеста, официальный стяг республики.

«Я думаю, что это ответ государственной пропаганде, которая пытается расколоть общество, подсвечивая протестующих как врагов, которые, дескать, хотят развалить страну. Поднимая красно-зеленые и бело-красно-белые флаги, люди говорят: такие фишки не прокатят, мы здесь вообще-то не за флаг боремся, а за базовые принципы: верховенство права, честные выборы и так далее, и разваливать мы ничего не собираемся», — пояснил Черкасов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые из них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

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