Несмотря на то, что с начала протестов митинги в Белоруссии стали более красочными и креативными, они также стали более опасными для участников. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов сказал в интервью изданию Украина.ру

Протестные акции в Белоруссии превратились в воскресные прогулки – Баширов © Владимир Трефилов Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после чего протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии вспыхнули с новой силой.

«Мы наблюдаем все большую карнавализацию митингов в частности и протеста в целом. Очень много юмора. Креативят все подряд. На маршах появляется больше инсталляций, перформансов, транспарантов и кричалок. А во дворах люди вывешивают бело-красно-белые ленточки на заборах, оставляют теги на асфальте, раскрашивают в цвета флага стены и скамейки», — рассказал Черкасов.

В то же время, по его словам, в отличие от первых воскресных маршей, последние митинги не были такими безопасными для протестующих. По данным активиста, теперь белорусские силовики устраивают облавы и задерживают людей не только во время, но также до и после марша.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые из них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибло не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.