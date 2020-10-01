Украина уже шесть лет находится под полным контролем Запада. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay Алексея Зубца, для того, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов.

По мнению Лесева, перед Украиной не стоит задачи возвращаться к экономическому уровню 2013 года, так как она уже шесть лет находится под «тотальным» контролем Запада.

«У России вряд ли есть столько влияния в Белоруссии, сколько у Штатов в Украине. И при этом Украина ничего, кроме кредитов и реструктуризации старых долгов на кабальных условиях, от Запада не получила… По сути, мы говорим о паразитической колонизации такого себе африканского типа первой половины ХХ века», — заявил писатель.

Так, он обратил внимание, что Евросоюз выступает против даже таких скромных инициатив украинского правительства, как учитывать при тендерах небольшую локализацию производства. Лесев пожаловался, что Украина «докатилась» до того, что «смотрящие» от западных структур — члены набсоветов при украинских стратегических компаниях — оплачиваются тоже из бюджета Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.