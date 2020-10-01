По его словам, в стране не осталось ни доступной медицины, ни качественного образования, ни «человеческих» пенсий, ни доступного ЖКХ, то есть «ничего, что было еще привычным каких-то семь лет назад».
«И это притом что времена [экс-президента Виктора] Януковича тоже трудно назвать Эльдорадо, но сегодня они кажутся невероятно тучными. Такой Украина уже не будет, по крайней мере, не при нашем поколении», — подчеркнул Лесев.
Он отметил, что говорить о социально-ориентированной политике в стране можно будет только при условии, что украинцы вернут субъектность своему государству. Но при действующей власти, ориентированной на грантовые структуры, по словам писателя, социальную политику проводить так же противоестественно, «как в концлагерях читать лекции о гуманизме».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.