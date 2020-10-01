На Украине нет социальной инфраструктуры, присущей социальному государству. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Дудчак: Трудолюбие украинских граждан пока используется лишь для их эксплуатации © РИА Новости, Нина Зотина

«И это притом что времена [экс-президента Виктора] Януковича тоже трудно назвать Эльдорадо, но сегодня они кажутся невероятно тучными. Такой Украина уже не будет, по крайней мере, не при нашем поколении», — подчеркнул Лесев.

Он отметил, что говорить о социально-ориентированной политике в стране можно будет только при условии, что украинцы вернут субъектность своему государству. Но при действующей власти, ориентированной на грантовые структуры, по словам писателя, социальную политику проводить так же противоестественно, «как в концлагерях читать лекции о гуманизме».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.