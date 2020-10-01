Армения и Азербайджан используют конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы решить свои внутриполитические и внутриэкономические проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

«Тем более что стороны используют внешний стратегический контур, чтобы решить свои внутриполитические и внутриэкономические проблемы. Падение цен на энергоносители очень серьезно ударило по бюджету Азербайджана. В свою очередь, в Армении большие сложности с коронавирусной инфекцией, поэтому с этой точки зрения, конфликт — попытка внешнего выплеска», — рассказал Абзалов.

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ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.

В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.