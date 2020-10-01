По его словам, военная операция в Нагорном Карабахе не сможет длиться долго по целому ряду причин, в том числе климатических, сезонных, военных и эпидемиологических. Поэтому необходимо добиться того, чтобы стороны «завязли» в переговорах, проводить которые нужно в Москве.
«Тем более что стороны используют внешний стратегический контур, чтобы решить свои внутриполитические и внутриэкономические проблемы. Падение цен на энергоносители очень серьезно ударило по бюджету Азербайджана. В свою очередь, в Армении большие сложности с коронавирусной инфекцией, поэтому с этой точки зрения, конфликт — попытка внешнего выплеска», — рассказал Абзалов.
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ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.
В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.