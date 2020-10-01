По словам эксперта, полноценно осуществить военные операции без колоссальных потерь обеим сторонам конфликта будет крайне сложно.
«Поэтому, во-первых, необходимо добиться прекращения, понятно, что стороны максимально будут стараться до перемирия зафиксировать свои достижения за время боевых действий. Второе, необходимо убрать из региона все внешние силы, которые несистемно участвуют в конфликте, вроде Турции. Третье, необходимо усадить стороны за стол переговоров и договориться о реализации дорожной карты», — рассказал Дмитрий Абзалов.
Хотя процесс урегулирования будет долгим, время играет на стороне миротворческой инициативы, так как военная операция долго длиться не сможет по целому ряду причин, в том числе климатических, сезонных, военных и эпидемиологических.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта. В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.