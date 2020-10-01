Армения является членом ОДКБ, поэтому любые военные действия на ее территории запускают протокол защиты, поэтому существуют серьезные риски эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Как потомки запорожских казаков установили русский порядок в Карабахе и окрестностях © Public domain

«Поэтому, во-первых, необходимо добиться прекращения, понятно, что стороны максимально будут стараться до перемирия зафиксировать свои достижения за время боевых действий. Второе, необходимо убрать из региона все внешние силы, которые несистемно участвуют в конфликте, вроде Турции. Третье, необходимо усадить стороны за стол переговоров и договориться о реализации дорожной карты», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Хотя процесс урегулирования будет долгим, время играет на стороне миротворческой инициативы, так как военная операция долго длиться не сможет по целому ряду причин, в том числе климатических, сезонных, военных и эпидемиологических.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта. В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.