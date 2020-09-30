Сегодняшнее заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов 30 сентября во время общения с журналистами

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Дипломат пояснил, что украинская сторона настаивает на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон.

«По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — сказал Грызлов.

По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.

Он также отметил, что последние политические решения Киева, в частности, не скорректированное постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские соглашения, направлено на продолжение агрессии против Донбасса.

В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент, считает политик.