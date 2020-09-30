В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.
Дипломат пояснил, что украинская сторона настаивает на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон.
«По сути, практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договоренностей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять», — сказал Грызлов.
По его словам, такая позиция является контрпродуктивной и ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира на юго-востоке Украины.
Он также отметил, что последние политические решения Киева, в частности, не скорректированное постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские соглашения, направлено на продолжение агрессии против Донбасса.
В том режиме избирательной кампании, в котором сейчас находится Украина, приказ о возобновлении боевых действий украинской стороной может поступить в любой момент, считает политик.