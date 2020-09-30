Сотрудница посольства США в на Украине, найденная в среду в Киеве около железной дороги с травмой головы, а затем умершая в больнице, является американкой. Об этом 30 сентября сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook

Гибель сотрудницы посольства США. Правоохранители возбудили дело об убийстве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шевченко напомнил, что сотрудница посольства была найдена на улице в спортивной одежде и наушниках, добавив, что «гибель таких опрометчивых пешеходов вследствие травмирования поездом — не редкость на железной дороге».

В то же время он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

В свою очередь отмечается, что посольство США подтвердило гибель своей сотрудницы и работает с властями.

Ранее в среду полиция украинской столицы сообщила о том, что сотрудница посольства США была обнаружена с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе города.

Стражи порядка также отметили, что в результате проведения неотложных первоочередных следственных действий установлен подозреваемый в возможном избиении женщины. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет.

Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статье «умышленное убийство».