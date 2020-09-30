Он опубликовал ряд фотографий с железнодорожных путей и уточнил, что на них несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело погибшей.
Шевченко напомнил, что сотрудница посольства была найдена на улице в спортивной одежде и наушниках, добавив, что «гибель таких опрометчивых пешеходов вследствие травмирования поездом — не редкость на железной дороге».
В то же время он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
В свою очередь отмечается, что посольство США подтвердило гибель своей сотрудницы и работает с властями.
Ранее в среду полиция украинской столицы сообщила о том, что сотрудница посольства США была обнаружена с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе города.
Стражи порядка также отметили, что в результате проведения неотложных первоочередных следственных действий установлен подозреваемый в возможном избиении женщины. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет.
Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статье «умышленное убийство».