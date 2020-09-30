Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Ереван при этом не признает независимость НКР. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
«Интерес России здесь таков. С одной стороны, впрягаться за нынешнее, в значительной степени антироссийское руководство Армении не стоит, и по возможности, его надо проучить. С другой стороны, понятно, что за Азербайджаном стоит Турция, а в усилении Турции в Закавказье Россия не заинтересована», — рассуждает эксперт.
Поэтому, считает политолог, Россия не допустит полного военного поражения Армении, но полностью участвовать в конфликте на ее стороне она не будет.
Что касается самого карабахского конфликта, добавил Трухачев, то его можно разрешить только в том случае, если Баку и Ереван согласятся, что независимый Нагорный Карабах существовать не может, и речь должна идти об уточнении армяно-азербайджанской границы.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.