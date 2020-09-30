Поскольку ОДКБ не имеет отношения к карабахскому конфликту, Россия должна исходить из своих интересов и не принимать чью-либо сторону. Об этом рассказал доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

«Интерес России здесь таков. С одной стороны, впрягаться за нынешнее, в значительной степени антироссийское руководство Армении не стоит, и по возможности, его надо проучить. С другой стороны, понятно, что за Азербайджаном стоит Турция, а в усилении Турции в Закавказье Россия не заинтересована», — рассуждает эксперт.

Поэтому, считает политолог, Россия не допустит полного военного поражения Армении, но полностью участвовать в конфликте на ее стороне она не будет.

Что касается самого карабахского конфликта, добавил Трухачев, то его можно разрешить только в том случае, если Баку и Ереван согласятся, что независимый Нагорный Карабах существовать не может, и речь должна идти об уточнении армяно-азербайджанской границы.

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