Как отмечается, уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов.

«Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка», — отмечает агентство.

Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста»
Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста»
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Позднее три юных особы все же набрались смелости и станцевали перед силовиками.

Одна сделала это прямо перед микроавтобусом, где дежурил ОМОН, еще две — на небольшом расстоянии.

«Спустя некоторое время девушки разошлись», — пишет агентство.    