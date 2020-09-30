Как отмечается, уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов.
«Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка», — отмечает агентство.
Позднее три юных особы все же набрались смелости и станцевали перед силовиками.
Одна сделала это прямо перед микроавтобусом, где дежурил ОМОН, еще две — на небольшом расстоянии.
«Спустя некоторое время девушки разошлись», — пишет агентство.