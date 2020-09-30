Белорусские силовики пресекли проведение танцевального протеста, который несколько девушек из оппозиции планировали устроить у входа в парк Горького в центре Минска, сообщает РИА Новости 30 сентября

Как отмечается, уже до начала планируемой акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками и несколько журналистов.

«Опасаясь задержаний, девушки решили провести свою акцию на противоположной стороне парка. Здесь собрались несколько девушек с цветами, но к месту сбора снова подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики, девушки убежали вглубь парка», — отмечает агентство.

Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Одна сделала это прямо перед микроавтобусом, где дежурил ОМОН, еще две — на небольшом расстоянии.

«Спустя некоторое время девушки разошлись», — пишет агентство.