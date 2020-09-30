Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статье «умышленное убийство» после гибели сотрудницы посольства США. Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко 30 сентября в эфире телеканала «Наш»

Сотрудница посольства США в Киеве избита до смерти, полиция ищет двухметрового громилу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.

По его словам, это стандартная процедура в таких случаях.

Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.