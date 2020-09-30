«Дело заведено по статье "умышленное убийство". Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», — сказал он.
Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается Нацгвардия.
По его словам, это стандартная процедура в таких случаях.
Ранее пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.