Украинский топ-чиновник предложил отправить убийцу-неонациста в ТКГ вместо Витольда Фокина

Бывший глава Таможенной службы Украины Максим Нефёдов назвал «хорошим выбором» назначение радикала Сергея Стерненко переговорщиком в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу вместо Витольда Фокина. Об этом он написал в Facebook 30 сентября

Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины

Украинский волонтер Энрике Менендес у себя в Facebook начал ироническое обсуждение этой темы, сообщив, что вместо Фокина власти хотят отправить в ТКГ «картонный трафарет Спайдермена».

Журналист Андрей Манчук с едким сарказмом предложил еще менее подходящих для работы в ТКГ ультраправых радикалов, среди которых назвал фамилию Стерненко.

После чего в обсуждение включился Нефёдов, судя по всему, не осознавший характер дискуссии. Представитель парламентской партии «Голос» совершенно серьезно заявил, что «Стерненко был бы крутым выбором».

«Это все, что нужно знать об "управленцах" майдановского призыва. Нефёдов годится Фокину во внуки — между ними всего два поколения. Но кажется, что они живут на разных планетах», — констатировал Андрей Манчук у себя в ФБ.

В 2018 году экс-лидер «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко догнал убегавшего от него после конфликта одессита и нанес удар ножом в спину, который оказался смертельным.

Неонацист назвал свои действия самозащитой. Он до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.

*Деятельность организации запрещена в РФ