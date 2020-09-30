Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского
Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского
© пресс-служба президента Украины
Верховная Рада уволила Фокина 30 сентября за то, что он позволял себе высказывать несогласие с политикой Киева в отношении Донбасса. Фокин, в частности, отказался признавать Россию «агрессором».

Украинский волонтер Энрике Менендес у себя в Facebook начал ироническое обсуждение этой темы, сообщив, что вместо Фокина власти хотят отправить в ТКГ «картонный трафарет Спайдермена».

Журналист Андрей Манчук с едким сарказмом предложил еще менее подходящих для работы в ТКГ ультраправых радикалов, среди которых назвал фамилию Стерненко.

После чего в обсуждение включился Нефёдов, судя по всему, не осознавший характер дискуссии. Представитель парламентской партии «Голос» совершенно серьезно заявил, что «Стерненко был бы крутым выбором».

Украинский топ-чиновник предложил отправить убийцу-неонациста в ТКГ вместо Витольда Фокина
© скриншот со страницы Facebook Энрике Менендеса

«Это все, что нужно знать об "управленцах" майдановского призыва. Нефёдов годится Фокину во внуки — между ними всего два поколения. Но кажется, что они живут на разных планетах», — констатировал Андрей Манчук у себя в ФБ.

    

В 2018 году экс-лидер «Правого сектора»* в Одессе Сергей Стерненко догнал убегавшего от него после конфликта одессита и нанес удар ножом в спину, который оказался смертельным.

Неонацист назвал свои действия самозащитой. Он до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.  

 

*Деятельность организации запрещена в РФ