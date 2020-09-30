Ранее русскоязычное издание turkmen.news сообщило, что в городах Мары и Байрамали неизвестные повсюду распространяли провокационные купюры с призывами к восстанию на русском языке и от имени России.
Эксперт отметил, что turkmen.news, опубликовавшее эту информацию, территориально базируется в Европе, финансирование получает из США.
По его мнению, главной целью усилий Запада, направленных на свержение Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента Туркменистана, является ослабление позиций даже не столько России, сколько Китая.
«КНР — главный покупатель туркменского газа», — пояснил Грозин.
И хотя в республике достаточно людей, недовольных Бердымухамедовым и его экономической политикой, туркменский лидер обладает «развитым чувством власти» и эффективно пресекает попытки сформировать сильную оппозицию, добавил специалист.
Поэтому в условиях Туркменистана организовать массовые акции против действующей власти наподобие белорусских протестов нереально, резюмировал он.