Провокация в Туркмении с купюрами-листовками на русском языке была подстроена прозападными политическими силами. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии института стран СНГ Андрей Грозин в комментарии изданию «Ридус»

«Там все понятно» - эксперт о том, как на самом деле обстоят дела с вирусом в Таджикистане и Туркмении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что turkmen.news, опубликовавшее эту информацию, территориально базируется в Европе, финансирование получает из США.

По его мнению, главной целью усилий Запада, направленных на свержение Гурбангулы Бердымухамедова с поста президента Туркменистана, является ослабление позиций даже не столько России, сколько Китая.

«КНР — главный покупатель туркменского газа», — пояснил Грозин.

И хотя в республике достаточно людей, недовольных Бердымухамедовым и его экономической политикой, туркменский лидер обладает «развитым чувством власти» и эффективно пресекает попытки сформировать сильную оппозицию, добавил специалист.

Поэтому в условиях Туркменистана организовать массовые акции против действующей власти наподобие белорусских протестов нереально, резюмировал он.