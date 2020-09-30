Вашингтон тревожат намерения КНР усиливать свое экономические позиции в Италии, заявил госсекретарь США Майк Помпео, совершающий визит в Италию и Ватикан. Его слова приводит Интерфакс 30 сентября

«Министр иностранных дел Италии и я имели долгий разговор об обеспокоенности США попытками Коммунистической партии Китая воспользоваться экономическим рычагом влияния в Италии ради собственных стратегических интересов», — цитирует агентство Помпео.

Он потребовал от итальянского правительства «внимательно оценить риски для национальной безопасности и частной жизни сограждан от технологических компаний, связанных с Коммунистической партией Китая».

Внешнеполитический гамбит Трампа. Президент США использует другие страны для переизбрания © AP, Evan Vucci

Он особо отметил, что это касается в том числе вопроса развертывания мобильных сетей по технологии 5G. США пытаются не допустить к этим высокотехнологичным проектам китайскую компанию Huawei.

Ранее в марте Ди Майо подписал с председателем Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэном меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Речь шла о сотрудничестве в рамках проектов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Инициатива морского Шелкового пути XXI века».

Италия остается наиболее мощной с экономической точки зрения страной Запада, вступившей в этот проект.