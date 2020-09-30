«Министр иностранных дел Италии и я имели долгий разговор об обеспокоенности США попытками Коммунистической партии Китая воспользоваться экономическим рычагом влияния в Италии ради собственных стратегических интересов», — цитирует агентство Помпео.
Он потребовал от итальянского правительства «внимательно оценить риски для национальной безопасности и частной жизни сограждан от технологических компаний, связанных с Коммунистической партией Китая».
Глава МИД Италии сказал в ответ, что Рим полностью привержен своим западным партнерам и понимает позицию США.
Он особо отметил, что это касается в том числе вопроса развертывания мобильных сетей по технологии 5G. США пытаются не допустить к этим высокотехнологичным проектам китайскую компанию Huawei.
Ранее в марте Ди Майо подписал с председателем Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэном меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».
Речь шла о сотрудничестве в рамках проектов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Инициатива морского Шелкового пути XXI века».
Италия остается наиболее мощной с экономической точки зрения страной Запада, вступившей в этот проект.