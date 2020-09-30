Польза Ильи Кивы для «Оппозиционной платформы-За жизнь» состоит в том, что он пытается навязать конкуренцию радикальным националистам в части уличной активности. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «PolitWera»

«Зеленский или Порошенко». Погребинский ответил на вопрос, кто из них выгоднее России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсена Авакова и выступал за украинизацию жителей Донбасса. Некоторое время спустя Кива изменил свои взгляды.

Эксперт отметил, что если раньше он крайне негативно к членству Кивы в партии, то теперь немного скорректировал свою позицию.

«Кива — брутальный человек, который собирает крепких ребят, и пытается создать конкуренцию на улице. Пока это ему не удалось, но попытка-не пытка», — считает Погребинский.

Политолог прекрасно понимает чувства тех, кто считает, что Киве не место в «Оппозиционной платформе», но отметил, что на рейтинг этой политической силы никак не влияет.

По его словам, на рейтинг партии гораздо больше влияют слова и поступки Виктора Медведчука, Юрия Бойко или Вадима Рабиновича.