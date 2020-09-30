Ранее Кива занимал пост советника министра внутренних дел Арсена Авакова и выступал за украинизацию жителей Донбасса. Некоторое время спустя Кива изменил свои взгляды.
Эксперт отметил, что если раньше он крайне негативно к членству Кивы в партии, то теперь немного скорректировал свою позицию.
«Кива — брутальный человек, который собирает крепких ребят, и пытается создать конкуренцию на улице. Пока это ему не удалось, но попытка-не пытка», — считает Погребинский.
Политолог прекрасно понимает чувства тех, кто считает, что Киве не место в «Оппозиционной платформе», но отметил, что на рейтинг этой политической силы никак не влияет.
По его словам, на рейтинг партии гораздо больше влияют слова и поступки Виктора Медведчука, Юрия Бойко или Вадима Рабиновича.