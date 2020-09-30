«Мевлют Чавушоглу отметил, что международная общественность должна относится к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии», — цитирует агентство турецкого министра.
Напомним, в 2014 году после госпереворота незаконный киевский режим развязал гражданскую войну на Украине против регионов, несогласных с насильственной сменой власти. Запад обвинил в этом Россию.
В 2008 году Грузинские войска нанесли артиллерийский удар по столице Южной Осетии Цхинвалу и начали интервенцию, однако потерпели сокрушительное поражение. Запад обвинил Россию в «агрессии».
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.