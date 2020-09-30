Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мировое сообщество не должно ставить Ереван и Баку на одну чашу весов и поддержать Азербайджан в карабахском конфликте. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu 30 сентября

«Мевлют Чавушоглу отметил, что международная общественность должна относится к ситуации в Азербайджане, также как к событиям в Украине и Грузии», — цитирует агентство турецкого министра.

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В 2008 году Грузинские войска нанесли артиллерийский удар по столице Южной Осетии Цхинвалу и начали интервенцию, однако потерпели сокрушительное поражение. Запад обвинил Россию в «агрессии».

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.