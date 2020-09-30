Президент Украины Владимир Зеленский хочет установить мир, но для этого ему нужно приложить много усилий. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «PolitWera», отвечая на вопрос, что бы он сказал Зеленскому при личной встрече

Погребинский: Украинские власти не смогли заставить народ ненавидеть Россию - видео ©

Эксперт отметил, что Зеленскому следовало бы заменить на своих постах конкретных людей, а также поставить перед собой ясные цели, для того чтобы добиться того, чего он хочет.

«Я верю, что ты хочешь мира. Ты должен заменить людей, которые пишут тебе маразматические тексты. И тогда ты можешь вполне претендовать на то, чтобы войти в историю человеком, который много сделал для страны. Вот, что бы я ему сказал», — ответил Погребинский.

Политолог добавил, что если Зеленский сделает соответствующие выводы, то он готов «на старости лет» бросить все дела и каждый день консультировать президента по тем или иным вопросам.