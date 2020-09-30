Ранее Погребинский заявлял, что Зеленский не способен к принятию самостоятельных решений и полностью зависит от «колониальной администрации» из представителей международных фондов и различных иностранных структур.
Эксперт отметил, что Зеленскому следовало бы заменить на своих постах конкретных людей, а также поставить перед собой ясные цели, для того чтобы добиться того, чего он хочет.
«Я верю, что ты хочешь мира. Ты должен заменить людей, которые пишут тебе маразматические тексты. И тогда ты можешь вполне претендовать на то, чтобы войти в историю человеком, который много сделал для страны. Вот, что бы я ему сказал», — ответил Погребинский.
Политолог добавил, что если Зеленский сделает соответствующие выводы, то он готов «на старости лет» бросить все дела и каждый день консультировать президента по тем или иным вопросам.