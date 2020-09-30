Украинское руководство не способно на то, чтобы превратить Донбасс во второй Гонконг, экономическим процветанием которого занималась бы и Россия, и Украина. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант Владислав Сурков, курировавший украинское направление, заявлял, что Донбасс должен сосуществовать с Украиной приблизительно так же как Гонконг с Китаем.

«Я к этому скептически отношусь. Я не считаю, что украинское руководство способно на такое. Там те же военные во многом не контролируются политической властью. Для этого должны обе стороны договориться и предоставить гарантии безопасности. Но этого нет», — сетует эксперт.

Дзермант также отметил, что фактическая интеграция Донбасса в состав РФ началась с решения об упрощении получения российского гражданства для жителей ДНР/ЛНР, и другого выхода у нее не остается.

Если отдать эти территории Украине, то опять возобновятся боевые действия, и это всем очевидно, добавил политолог.

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