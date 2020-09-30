Ранее известный российский политик Владислав Сурков, курировавший украинское направление, заявлял, что Донбасс должен сосуществовать с Украиной приблизительно так же как Гонконг с Китаем.
«Я к этому скептически отношусь. Я не считаю, что украинское руководство способно на такое. Там те же военные во многом не контролируются политической властью. Для этого должны обе стороны договориться и предоставить гарантии безопасности. Но этого нет», — сетует эксперт.
Дзермант также отметил, что фактическая интеграция Донбасса в состав РФ началась с решения об упрощении получения российского гражданства для жителей ДНР/ЛНР, и другого выхода у нее не остается.
Если отдать эти территории Украине, то опять возобновятся боевые действия, и это всем очевидно, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.