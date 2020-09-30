«Сегодня речь идёт уже, увы, не о мировых рынках. Доска для игры в монополию превращается в доску для игры в риск — знаете такую настольную игру с перемещением пластмассовых солдатиков по мировой карте с целью завоевать мир?», — сказал Розенвайн.
По словам эксперта в ближайшие годы Украина вместе с Восточной Европой, Средней Азией, Балканами и Закавказьем превратятся во фронтир.
И деньги на этих территориях будут зарабатываться не торговлей товарами, а «торговлей человеческими жизнями», считает Розенвайн.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Фронтир в истории США — зона освоения Дикого Запада, которая постепенно расширялась вплоть до Тихоокеанского побережья.