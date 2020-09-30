В условиях мирового кризиса капитализма, участь украинской экономики совсем не радужна, и в ближайшие годы ситуация может только усугубиться, рассказал украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

«Сегодня речь идёт уже, увы, не о мировых рынках. Доска для игры в монополию превращается в доску для игры в риск — знаете такую настольную игру с перемещением пластмассовых солдатиков по мировой карте с целью завоевать мир?», — сказал Розенвайн.

По словам эксперта в ближайшие годы Украина вместе с Восточной Европой, Средней Азией, Балканами и Закавказьем превратятся во фронтир.

«Разрушение продолжается»: Дудчак рассказал, в каком направлении задано движение экономики Украины © Нина Зотина

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Фронтир в истории США — зона освоения Дикого Запада, которая постепенно расширялась вплоть до Тихоокеанского побережья.