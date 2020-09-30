Украинский «Энергоатом» подписал контракт с американской компанией Westinghouse о поставках топливных элементов для советских реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС, сообщил сайт президента Украины 30 сентября

Westinghouse давно пытается оттеснить Росатом от поставок ядерного топлива для реакторов советского образца, однако попытки использовать американские топливные сборки на чешских АЭС приводили к нештатным ситуациям.

Назло кондуктору. Чем может обернуться отказ Украины от российского ядерного топлива © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский отметил, что Украина первая рискнула использовать американское ядерное топливо в советских реакторах.

«Это — прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине», — заявил Зеленский.

Следует отметить, что Киев так и не решился полностью загрузить свои реакторы американским топливом.

С начала года Украина приобретала топливные элементы только в России, а в 2019 году более 60% ядерного топлива покупалось в РФ.

Как рассказал Ukraina.ru эксперт в энергетике Дмитрий Марунич, Westinghouse использует Украину как полигон для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторах советского дизайна.

«Украина для американцев — это опытная площадка, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии, Чехии, Болгарии. И они это особо не скрывают. При этом эти самые европейские страны не хотят в эти игры играть. И в этом конкретном случае мы представляем непосредственный интерес для Штатов. Более того, Госдеп прямо заявляет, что осуществляет политическую поддержку Westinghouse в странах Восточной Европы. Стоит напомнить, что запустил Westinghouse в Украину (бывший президент Украины — ред.) Виктор Ющенко», — сказал Марунич.

Он особо подчеркнул, что такие эксперименты весьма опасны для Украины. Напомним, самая масштабная в мире авария на атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года в Киевской области на Чернобыльской АЭС.

Ее причиной стал эксперимент, проводившийся на четвертом энергоблоке станции.

Следует отметить, что в США прекрасно понимают опасность экспериментов на украинских АЭС, однако отменять их не собираются. Вместо этого США проводят учения по ликвидации масштабной аварии на украинских АЭС.