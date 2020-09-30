Westinghouse давно пытается оттеснить Росатом от поставок ядерного топлива для реакторов советского образца, однако попытки использовать американские топливные сборки на чешских АЭС приводили к нештатным ситуациям.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина первая рискнула использовать американское ядерное топливо в советских реакторах.
«Это — прежде всего углубление диверсификации поставок ядерного топлива для нашего государственного «Энергоатома», который генерирует на сегодня более половины электроэнергии в Украине», — заявил Зеленский.
Следует отметить, что Киев так и не решился полностью загрузить свои реакторы американским топливом.
С начала года Украина приобретала топливные элементы только в России, а в 2019 году более 60% ядерного топлива покупалось в РФ.
Как рассказал Ukraina.ru эксперт в энергетике Дмитрий Марунич, Westinghouse использует Украину как полигон для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторах советского дизайна.
«Украина для американцев — это опытная площадка, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии, Чехии, Болгарии. И они это особо не скрывают. При этом эти самые европейские страны не хотят в эти игры играть. И в этом конкретном случае мы представляем непосредственный интерес для Штатов. Более того, Госдеп прямо заявляет, что осуществляет политическую поддержку Westinghouse в странах Восточной Европы. Стоит напомнить, что запустил Westinghouse в Украину (бывший президент Украины — ред.) Виктор Ющенко», — сказал Марунич.
Он особо подчеркнул, что такие эксперименты весьма опасны для Украины. Напомним, самая масштабная в мире авария на атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года в Киевской области на Чернобыльской АЭС.
Ее причиной стал эксперимент, проводившийся на четвертом энергоблоке станции.
Следует отметить, что в США прекрасно понимают опасность экспериментов на украинских АЭС, однако отменять их не собираются. Вместо этого США проводят учения по ликвидации масштабной аварии на украинских АЭС.