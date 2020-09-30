Российский лидер Владимир Путин не считает Владимира Зеленского откровенным врагом, но считает его слабым президентом. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «PolitWera»

Погребинский: Украинские власти не смогли заставить народ ненавидеть Россию - видео © Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».

«Для Кремля с Зеленским в принципе разговаривать не о чем. Путин давно уже сложил ему цену. Он понимает, что Зеленский — слабый человек, и не относится к нему как к врагу. Как стал относиться к Порошенко. Но я думаю, что он относится к нему, как к слабому», — считает эксперт.

Возможно, Зеленский хотел бы сделать для Украины что-то хорошее, но он является слабым президентом, который поддается любому давлению, и не способен консолидировать вокруг себя свое окружение и государственный аппарат, считает Погребинский.

Что касается Петра Порошенко, добавил политолог, то для Москвы он является более предсказуемой фигурой на посту президента, но абсолютно неприемлемой.