Ранее Зеленский заявлял, что Киев ждет от Москвы решительных шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. Он добавил, что иногда обсуждает эти и другие вопросы с Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».
«Для Кремля с Зеленским в принципе разговаривать не о чем. Путин давно уже сложил ему цену. Он понимает, что Зеленский — слабый человек, и не относится к нему как к врагу. Как стал относиться к Порошенко. Но я думаю, что он относится к нему, как к слабому», — считает эксперт.
Возможно, Зеленский хотел бы сделать для Украины что-то хорошее, но он является слабым президентом, который поддается любому давлению, и не способен консолидировать вокруг себя свое окружение и государственный аппарат, считает Погребинский.
Что касается Петра Порошенко, добавил политолог, то для Москвы он является более предсказуемой фигурой на посту президента, но абсолютно неприемлемой.