Феодализация Украины — не худший из вариантов. Эксперт напомнил, что о чем-то подобном говорится в сериале «Слуга народа», а президент Владимир Зеленский действует вполне в формате фильма.
Только жизнь в эпоху реального Голобородько в стране не сахар, говорит журналист, а выход из кризиса даже в сериале возможен не за счет инвестиций, а за счет добровольной передачи гражданами личных сбережений государcтву.
«Куда хуже — это если на Украину повлияют выборы в Молдове, где все готово для дальнейшей хаотизации региона, и нарастание гражданского противостояния в Белоруссии. Недаром же над Киевом летает авиация НАТО», — прокомментировал Розенвайн.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.