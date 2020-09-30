Украине следует рассыпаться на удельные княжества, только так она сможет восстановиться из «государства-монстра в государство людей», рассказал украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Феодализация Украины — не худший из вариантов. Эксперт напомнил, что о чем-то подобном говорится в сериале «Слуга народа», а президент Владимир Зеленский действует вполне в формате фильма.

Кабмин оценил эскиз государственного герба Украины в 100 тысяч гривен © Андрей Лубенский

«Куда хуже — это если на Украину повлияют выборы в Молдове, где все готово для дальнейшей хаотизации региона, и нарастание гражданского противостояния в Белоруссии. Недаром же над Киевом летает авиация НАТО», — прокомментировал Розенвайн.

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