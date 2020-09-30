Сообщается, что у самолета отказал один из четырех двигателей, он направлялся на Украину из Германии.
Lockheed C-130 Hercules — американский военно-транспортный самолет средней грузоподъемности.
Тем временем на Украине продолжается расследование крушения Ан-26 в Чугуеве Харьковской области 25 сентября. Не долетев несколько километров до аэродрома, учебный борт рухнул на землю, погибли 26 военных летчиков и курсантов местного университета воздушных сил, один курсант выжил. На прошедшем 30 сентября брифинге следователи Госбюро расследований рассказали, что версия отказа двигателя не нашла подтверждения, а для исключения версии теракта будут проводится дополнительные экспертизы.