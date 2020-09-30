Возможно, Владимир Зеленский хотел бы сделать для Украины что-то хорошее, но он является слабым президентом, который поддается любому давлению. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «PolitWera»

Погребинский: Украинские власти не смогли заставить народ ненавидеть Россию - видео © Петр Порошенко, но в своем публичном дискурсе он опасается жестко критиковать своего предшественника.

«Зато в отношении тех, кто работает слева, грубо говоря, со стороны ОПЗЖ и тех, кто выступает за компромисс с Кремлем и Донбассом, Зеленский не церемонится и дает это понять своему окружению и государственным институтами. Они им все время пакости устраивают», — указал Погребинский.

Политолог связывает это с тем, что на стороне Порошенко выступает агрессивно настроенная «улица», которая по самым разным мотивам не любит Зеленского и которую легко можно мобилизовать за деньги или по идейным соображениям.

Однако, по его словам, среди сторонников Порошенко есть огромное количество людей, не только оскорбляющих Зеленского, но которых можно было бы привлечь к уголовной ответственности за их высказывания.