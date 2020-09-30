«Женщину госпитализировали в больницу, где она позже скончалась. В обзоре вещей жертвы стало известно удостоверение личности сотрудников посольства США на ее имя», — говорится публикации на странице полиции Киева в Facebook.
Как отмечается, копы разыскивают темноволосого мужчину 30-40 лет ростом 190-200 см, который был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.
На основании показаний прохожих его подозревают в причастности к избиению женщины.
Позднее журналисты выяснили, что погибшую звали Санвер Никаэло. О том, в какой должности она работала, не сообщается.