«Женщину госпитализировали в больницу, где она позже скончалась. В обзоре вещей жертвы стало известно удостоверение личности сотрудников посольства США на ее имя», — говорится публикации на странице полиции Киева в Facebook.

Цветные тюремщики в США возмутились, что им не разрешают охранять убийцу чернокожего
Цветные тюремщики в США возмутились, что им не разрешают охранять убийцу чернокожего
© РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк
Как отмечается, копы разыскивают темноволосого мужчину 30-40 лет ростом 190-200 см, который был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.

На основании показаний прохожих его подозревают в причастности к избиению женщины.

Позднее журналисты выяснили, что погибшую звали Санвер Никаэло. О том, в какой должности она работала, не сообщается. 