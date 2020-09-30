Женщину обнаружили в бессознательном состоянии прохожие на одной из улиц украинской столицы, полиция подозревает нападение и разыскивает мужчину ростом примерно два метра, который может быть причастен к нападению, сообщили в ведомстве 30 сентября

«Женщину госпитализировали в больницу, где она позже скончалась. В обзоре вещей жертвы стало известно удостоверение личности сотрудников посольства США на ее имя», — говорится публикации на странице полиции Киева в Facebook.

Цветные тюремщики в США возмутились, что им не разрешают охранять убийцу чернокожего © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

На основании показаний прохожих его подозревают в причастности к избиению женщины.

Позднее журналисты выяснили, что погибшую звали Санвер Никаэло. О том, в какой должности она работала, не сообщается.