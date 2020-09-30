Литовский Сейм не смог принять законопроект, который облегчал бы на территории республики регистрацию предприятий из третьих стран и открытие для них банковских счетов. Об этом рассказал литовский политолог Сергей Перепелица в комментарии Sputnik Беларусь

Эксперт объяснил, какие проблемы реально может создать Литва провластным белорусам © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

«Очень интересно рассказывали, будто бы почти 100 компаний изъявили интерес. И вот я читаю новость, что главный закон не принят. Вот и все. Они даже не могут быстро принять изменения в своем законодательстве», — констатировал Перепелица.

Политолог отметил, литовские власти постоянно говорят о необходимости привлечь в страну иностранные инвестиции, но когда инвесторы сталкиваются с условиями ведения бизнеса, то делать этого не хотят.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.