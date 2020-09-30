Эксперт пояснил, что этот документ относился к активному желанию Вильнюса переманить в Литву передовые белорусские IT-компании на фоне политического кризиса в республике, а без соответствующих изменений в законодательстве они работать в Литве не смогут.
«Очень интересно рассказывали, будто бы почти 100 компаний изъявили интерес. И вот я читаю новость, что главный закон не принят. Вот и все. Они даже не могут быстро принять изменения в своем законодательстве», — констатировал Перепелица.
Политолог отметил, литовские власти постоянно говорят о необходимости привлечь в страну иностранные инвестиции, но когда инвесторы сталкиваются с условиями ведения бизнеса, то делать этого не хотят.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.