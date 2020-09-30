Те, кто инициировал беспорядки в американских городах в расчёте повлиять на исход выборов, вероятно, считают, что у них всё под контролем, но они заблуждаются. Об этом сказал писатель Юрий Милославский.

Писатель подчеркнул: «то, что сейчас происходит в США, в высшей степени серьезно».

«Это глобальные перемены, которые, как я допускаю, первоначально представлялись тем, которые эти перемены инициировал своими действиями, всего лишь жестким вариантом предвыборной кампании. А кампания пройдет — и мы все устаканим. Вероятно, и сейчас достаточное число ответственных персон искренне полагает, что у них все под контролем. Но это, скорее всего, опасное заблуждение», — сказал Милославский.

Писатель напомнил, что «США — это молодая цивилизация, ее основы еще не подвергались настоящему испытанию на прочность».

По его мнению, сейчас «речь идет о реальной возможности того, что выборы президента должны будут происходить в Конгрессе, так как ни одна сторона, что весьма допустимо, не согласится с результатами подсчета голосов и последующего голосования выборщиков, а затем судебных решений».

«Нижняя палата Конгресса — это вотчина демократов, поэтому ее выбор нам известен уже нынче. И выбор этот значительной частью жителей США признан не будет. Буйства BLM — лишь один из видимых симптомов нездоровья», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.