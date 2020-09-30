Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 415/2020, которым дал старт работе нового Совета социального развития регионов. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства 30 сентября

Созданный совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, а задача органа — обеспечение гарантий социальной защиты населения, подготовка законопроектов в части вопросов предоставления социальных услуг, мониторинг лиц и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Розенвайн объяснил, почему то, платит Украина пенсионерам, нельзя назвать пенсиями © Украина.ру/Стрингер

Ранее Владимир Зеленский анонсировал повышение в стране МРОТ, от которой считаются пенсии и все социальные выплаты. До конца 2021 года заработная плата по задумке президента Украины должна вырасти до 6,5 тысячи гривен (17,8 тыс. руб.).