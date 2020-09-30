Вернуться к домайданному уровню экономики Украина может, но на это требуются десятки миллиардов долларов. Причем один из путей получения средств может стать Российская Федерация, заявил украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

«Можно, например, решить проблему долгов через откат с России за признание Крыма. Это было бы взаимовыгодным решением — Россия бы решила часть своих противоречий с Западом, а Украина затянула бы кредитные дыры», — сказал Розенвайн.

Правда, считает эксперт, это вряд ли произойдет, и рассматривать украинскую экономику никак нельзя в отрыве от политики и геополитики, потому что с ними экономические процессы, в том числе нынешнее падение промышленности, связаны напрямую.

По прогнозам журналиста, ничего хорошего экономику Украины в ближайшее время не ждет: вся Восточная Европа в ближайшие годы превратится в поле, где деньги будут зарабатываться не торговлей товарами, а «торговлей человеческими жизнями».

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