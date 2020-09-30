Украинская экономика — прямое следствие политики и геополитики Украины, считает Розенвайн, утрата промышленного потенциала тому пример, а социалка этого государства тоже вполне логично вписывается в общую логику принятия решений.

«Украина с момента своего учреждения в качестве независимого государства скорее имитировала социальную политику. То есть пенсия, которая меньше прожиточного минимума, это ведь не совсем пенсия уже», — прокомментировал он.

Социальные гарантии в зоне риска: Охрименко оценил перспективы жизни на Украине в ближайшие годы
Социальные гарантии в зоне риска: Охрименко оценил перспективы жизни на Украине в ближайшие годы
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Позже, в нулевые, продолжил журналист, постсоветские экономики, в том числе украинская, начали адаптироваться к рыночным условиям, но не за счет роста, а за счет перераспределения средств.

Так, по словам Розенвайна, часть средств, изначально запланированных на финансирование школ, была перенаправлена на пенсии. Потому что «пенсионеры голосуют, а школьники нет».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 