За весь период существования Украины как государства социальная политика в стране существовала лишь номинально, ее скорее «имитировали», рассказал украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Украинская экономика — прямое следствие политики и геополитики Украины, считает Розенвайн, утрата промышленного потенциала тому пример, а социалка этого государства тоже вполне логично вписывается в общую логику принятия решений.

«Украина с момента своего учреждения в качестве независимого государства скорее имитировала социальную политику. То есть пенсия, которая меньше прожиточного минимума, это ведь не совсем пенсия уже», — прокомментировал он.

Социальные гарантии в зоне риска: Охрименко оценил перспективы жизни на Украине в ближайшие годы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Так, по словам Розенвайна, часть средств, изначально запланированных на финансирование школ, была перенаправлена на пенсии. Потому что «пенсионеры голосуют, а школьники нет».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.