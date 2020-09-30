Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».
Эксперт пояснил, что в последний год президентства Порошенко российский лидер Владимир Путин даже отказывался разговаривать с ним и просто-напросто не отвечал на телефонные звонки.
«Порошенко и вправду достаточно предсказуем. Но он не рассматривается Кремлем, в виду того, что это откровенный враг», — уточнил Погребинский.
Что касается Владимира Зеленского, отметил политолог, то для России он точно не является врагом, и, возможно, даже хотел бы сделать для Украины что-то хорошее.
Но это добиться пользы для Украины можно только в том случае, если Зеленский консолидирует вокруг себя свое окружение, но он является слабым президентом, и сделать это не в состоянии, добавил специалист.