Фигура Петра Порошенко на посту президента Украины абсолютно неприемлема для России. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «PolitWera»

Политолог: Зеленский - самый институционально слабый президент за всю историю Украины © Полина Орловская Сергей Лавров заявлял, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

Эксперт пояснил, что в последний год президентства Порошенко российский лидер Владимир Путин даже отказывался разговаривать с ним и просто-напросто не отвечал на телефонные звонки.

«Порошенко и вправду достаточно предсказуем. Но он не рассматривается Кремлем, в виду того, что это откровенный враг», — уточнил Погребинский.

Что касается Владимира Зеленского, отметил политолог, то для России он точно не является врагом, и, возможно, даже хотел бы сделать для Украины что-то хорошее.

Но это добиться пользы для Украины можно только в том случае, если Зеленский консолидирует вокруг себя свое окружение, но он является слабым президентом, и сделать это не в состоянии, добавил специалист.