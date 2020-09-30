Возможно, носителям русской культуры в Харькове придётся действовать, как действовали герои романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Об этом сказал писатель Юрий Милославский в интервью изданию Украина.ру

В Харькове обстреляли часовню неканонической церкви © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Борис Чичибабин и Владимир Мотрич, умерли художники Вагрич Бахчанян и Владимир Григоров, без которых харьковский ренессанс 1960-х немыслим и непредставим — «и это далеко-далеко не всë и не все имена».

«В свое время я дерзал говорить даже о Харьковской цивилизации, собственно, о городе-цивилизации, вроде Антиохии. Но цивилизации гибнут. Я внимательно, насколько это было возможно, наблюдал за происходящим в Харькове после "оранжевой революции". Постепенно сбывались самые мрачные мои опасения, которые я в себе старался заглушить. Быть может, носителям русской культуры в нашем городе-цивилизации предстоит действовать, подобно героям романа Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", — сказал Милославский. И добавил: «Не знаю, что речет о нас Господь. Но будем надеяться…».

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