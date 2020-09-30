Тело животного, напоминающего что-то среднее между рыбой и осьминогом, обнаружили в поселке Затока, на станции Лиманская.
«Вроде морская свинья», — говорится в публикации. Правда, морские свиньи, если говорить о существующем виде животных, похожи на дельфинов и не водятся на территории Украины.
Ранее неопознанное животное нашли на пляже в штате Джорджия, США. Американец Джефф Уоррен наткнулся на останки неизвестного морского обитателя с длинной шеей и крохотной головой.
Турист сравнил погибшее животное с доисторическим плезиозавром и с мифическим подводным чудовищем Алтамаха-ха, которое, согласно местным легендам, населяет водоемы Джорджии.