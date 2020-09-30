В Одесской области на пляже обнаружили тело неизвестного животного, местные жители гадают, кто это может быть, сообщает Telegram-канал «Одесса INFO» 30 сентября

Тело животного, напоминающего что-то среднее между рыбой и осьминогом, обнаружили в поселке Затока, на станции Лиманская.

«Вроде морская свинья», — говорится в публикации. Правда, морские свиньи, если говорить о существующем виде животных, похожи на дельфинов и не водятся на территории Украины.

На Украине мужчина украл свинью из-за ревности © webeyer / flickr

Турист сравнил погибшее животное с доисторическим плезиозавром и с мифическим подводным чудовищем Алтамаха-ха, которое, согласно местным легендам, населяет водоемы Джорджии.