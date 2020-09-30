Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала инцидент с российским блогером Алексеем Навальным «нарушением конвенции по запрещению химического оружия», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал это заявление главы правительства ФРГ особо циничным», пишет РИА Новости 30 сентября

«Мы призвали Россию, и я делаю это еще раз, прозрачно и в полном объеме прояснить нападение на оппозиционного политика Алексея Навального. Это не двусторонний вопрос, это произошедшее на территории России нарушение конвенции по запрещению химического оружия, поэтому это международный вопрос. Мы ждем ответ от ОЗХО, а после обсудим в европейском кругу необходимую реакцию», — цитирует агентство Меркель.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi Леонид Слуцкий назвал такую риторику несостоятельной и циничной.

«Призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель прояснить произошедшее с блогером Навальным особо циничны на фоне фактического отказа германских властей предоставить российской стороне ответы по соответствующим запросам», — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала Конвенцию о запрете химоружия, соблюдала и соблюдает свои международные обязательства.

Слуцкий также отметил, что «вместо прояснений относительно выводов немецких медиков мы продолжаем слышать обвинения в нападении и ультиматумы».