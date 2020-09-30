Предпосылок возвращения к прежней «мирной, радушной Украине» пока не видно, а ход вещей от 1991 года до переворота в 2014 году представляется неизбежным. Об этом сказал писатель Юрий Милославский

В канун своего дня рождения (30 сентября писателю исполнилось 72 года) Милославский дал интервью изданию Украина.ру.

Отвечая на вопрос, существует ли реальный способ возвращения к прежней мирной, радушной Украине, писатель сказал, что «сперва надо бы подтвердить верность постулата насчет «прежней мирной, радушной Украины».

«Я ведь родом из Харькова, да и после эмиграции множество явлений не просто наблюдал, но находился, по роду своей биографии, в самой их гуще. Материю «украинства» я знаю достаточно хорошо. Теперешнее положение дел в мире, пожалуй, осознаю с необходимой отчетливостью. И реальных, то есть в обозримом будущем осуществимых способов изменить ситуацию — покамест не вижу», — отметил Милославский.

По словам писателя, «движение от 1991-го к «оранжевой революции» 2004-го, когда президентом в Киеве был посажен «чоловік Катрусі» («муж Катеньки», так некоторые знающие люди на Западе называли Виктора Ющенко), а затем к перевороту 2014-го, всё это представлялось и представляется мне естественным и неизбежным».

Милославский также подчеркнул, что переход «нижнего господского слоя» (так великий русский педагог С.А. Рачинский именовал интеллигенцию) на сторону сильного — «дело вполне обыкновенное». Но процитировал стихотворение Бродского, предсказавшего:

«…С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.