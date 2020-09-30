Если в Донбассе по-прежнему не будет ни войны, ни мира, в регионе будет больше социально-экономических проблем, хоть их и пытаются решать. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Для Донбасса важно признание субъектности, создание условий развития © РИА Новости, Нина Зотина Леонид Кравчук заявлял, что поедет на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, только когда там установится украинская власть и пройдут легитимные выборы.

Эксперт подчеркнул, что вообще не хочет рассматривать вопрос о том, что вопрос Донбасса может быть не решен, потому что этот вопрос нужно было решить давно.

«Должно быть политическое решение Российской Федерации и Запада в том числе. Если «Минск» не выполняется (мы понимаем, при каких условиях и «Минск-1», и «Минск-2» были заключены), если Кравчук никакой конструктивной роли в этом вопросе не играет и играть не может, зачем мы задаем себе вопрос, сколько еще это будет длиться?» — категоричен Копатько.

Специалист добавил, что участники переговоров должны следовать дипломатическим и политическим процессам, но постоянно решать свои проблемы за счет жителей Донбасса не совсем правильно.

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