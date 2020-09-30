Ряд экономистов утверждают, что после 2014 года Россия на три четверти сократила импорт украинской продукции, освободив тем самым дополнительные рынки на $15 миллиардов для российского бизнеса, которые теперь будет трудно отвоевать.
При этом Степанюк убежден, что и заменить российские рынки сбыта Украина не сможет.
«Если бизнесмен принимает решение, строить ли в этой стране завод, где он построит: в той стране, которая торгует со всем миром, или в той стране, которая и с половиной не торгует? По-моему, ответ очевиден… Емкость рынка сбыта в варианте с Украиной меньше, чем в варианте с Турцией, Германием или той же Россией», — отметил он.
По словам эксперта, если в Индокитае предприятия с Россией имеют «режим наибольшего благоприятствия», то украинские товары на этих же рынках «рассматриваются под микроскопом».
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