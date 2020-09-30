Ни один инвестор не вложится в страну, которая не торгует даже с половиной мира, поэтому Украина не сможет заменить российские рынки сбыта. Об этом экономист Всеволод Степанюк сказал в интервью изданию Украина.ру

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При этом Степанюк убежден, что и заменить российские рынки сбыта Украина не сможет.

«Если бизнесмен принимает решение, строить ли в этой стране завод, где он построит: в той стране, которая торгует со всем миром, или в той стране, которая и с половиной не торгует? По-моему, ответ очевиден… Емкость рынка сбыта в варианте с Украиной меньше, чем в варианте с Турцией, Германием или той же Россией», — отметил он.

По словам эксперта, если в Индокитае предприятия с Россией имеют «режим наибольшего благоприятствия», то украинские товары на этих же рынках «рассматриваются под микроскопом».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.