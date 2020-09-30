Президент Украины Владимир Зеленский сейчас разрывает отношения со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, потому что не собирается выполнять Минские соглашения по Донбассу. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, кто на самом деле торгует с украинскими войсками соляркой из Мозыря © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что представители Киева намерены в официальном общении с Лукашенко называть его, не указывая должность президента Белоруссии.

Политолог отметил, что Зеленский хочет собрать новый Нормандский саммит, притом что украинская сторона до сих пор не выполнила условия предыдущей встречи, но ни Россия, ни Запад не готовы сейчас к новому саммиту по неразрешенному украинскому вопросу из-за белорусского кризиса, ситуации с Алексеем Навальным и угрозы новых санкций по «Северному потоку-2».

«Поэтому Зеленский напоминает о себе. Фактически, порвав отношения с Лукашенко, он говорит, что Минские соглашения он выполнять не собирается. Он хочет перезапустить обсуждение ситуации на Донбассе по-новому. Видимо, для этого хочет собрать Нормандский формат. Но к этой встрече ни Россия, ни Запад сейчас не готовы. Запад по факту того, что ситуация в общении с Россией сейчас несколько напряженная. Россия же говорит, что собираться не за чем», — пояснил Скориков.

К тому же, добавил эксперт, Киев следует общей линии Евросоюза, которая сомневается в легитимности Лукашенко и раздумывает над тем, чтобы ввести антибелорусские санкции.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.