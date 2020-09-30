Российское государство был расчленено в результате проигрыша в холодной мировой войне и разделено по совершенно произвольным границам 1922 года. Об этом рассказал писатель Юрий Милославский в интервью изданию Украина.ру

По словам писателя, «если бы в Гражданской войне победу одержали вооруженные сторонники "представительного правления" и Учредительного собрания — так называемые белые, — 1991 год наступил бы на 70 лет раньше».

«Но, увы, и 70-летняя "заморозка" исторической ситуации нам на пользу не пошла. Мы не одумались. Третья мировая (она же холодная) война была проиграна, и в результате государство Российское было расчленено по совершенно произвольным административным границам 1922 года», — сказал Милославский.

При этом он подчеркнул, что «украинство» не создано какой-нибудь этакой австрийской разведкой, «гетманско-казаческие элиты были изначально склонны к своеобразной форме обособления». Милославский процитировал историка Н.И. Ульянова, который более полувека тому назад писал, что «особенность украинского самостийничества в том, что оно ни под какие из существующих учений о национальных движениях не попадает» («Происхождение украинского сепаратизма»).

«Рано или поздно обнаруживается главная особенность "украинства" во всех его проявлениях. Меньше всего в нем "самостийничества" и "нэзалэжничества", в чем их по привычке обличают критики», — отметил Милославский. По его словам, «по мере изучения вопроса становится очевидным, что движение это на самом деле никогда не стремилось к государственно-политической независимости, то бишь к самостоятельности».

«Оно лишь предлагало той или иной "сильной" стороне вполне понятную сделку: в обмен на оказание интимных геополитических услуг, в том числе, самого предосудительного свойства, "украинство" настаивало всего-то на "крышевании", т.е. на гарантированном предоставлении этому движению контроля над людскими и административными ресурсами в пределах определенной территории, границы которой официально признавались "крышующей" стороной», — констатировал Милославский.

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