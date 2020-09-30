Белорусская сторона заинтересована в выполнении Минских соглашений по Донбассу. Это основное, вокруг чего идет диалог на Минской переговорной площадке. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант

«Я думаю, что Минские соглашения стратегически долго не просуществуют, нужно какое-то другое соглашение искать», — указал Дзермант.

Политолог также сомневается, что Киев и народные республики смогут сейчас наладить экономическое взаимодействие, поскольку украинское руководство не контролирует своих военных и не может дать гарантии безопасности.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.