Однако, отметил эксперт, Киев занял сегодня деструктивную позицию, всячески пытается избежать выполнения Минских соглашений и даже заявляет о том, чтобы перенести переговорную площадку из Минска.
«Я думаю, что Минские соглашения стратегически долго не просуществуют, нужно какое-то другое соглашение искать», — указал Дзермант.
Политолог также сомневается, что Киев и народные республики смогут сейчас наладить экономическое взаимодействие, поскольку украинское руководство не контролирует своих военных и не может дать гарантии безопасности.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.