Скорее всего, отметил эксперт, кризис настанет раньше, когда Украина не сможет собрать денег в бюджет для выплат своим собственным гражданам, и вполне вероятно, что это произойдет уже в 2022 году.
«Хотите узнать, что будет дальше? Посмотрите на Молдавию. То же самое мы через несколько лет увидим и на территории Украины. Слабую, разрываемую внутренними противоречиями аграрную страну без промышленности, где живут только старики и дети, потому что взрослые разъехались на заработки за границу», — написал Зубец в статье «Это — не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет».
По его оценке, для того чтобы вернуть украинскую экономику к состоянию до 2013 года, необходимо как минимум десятки миллиардов долларов.
И чем больше проходит времени, тем серьезнее сумма, необходимая для модернизации Украины, и тем меньше шансы, что ее кто-нибудь даст, добавил специалист.