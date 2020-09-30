Крах «майданной» власти на Украине неотвратим просто в силу естественных экономических причин. Ресурса системы не хватит более чем на 5-7 лет. Это максимальная оценка. Такое мнение выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в своей статье для издания Украина.ру

Зубец объяснил, почему Украина никогда не вернется на российский рынок © epravda.com.ua

«Хотите узнать, что будет дальше? Посмотрите на Молдавию. То же самое мы через несколько лет увидим и на территории Украины. Слабую, разрываемую внутренними противоречиями аграрную страну без промышленности, где живут только старики и дети, потому что взрослые разъехались на заработки за границу», — написал Зубец в статье «Это — не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет».

По его оценке, для того чтобы вернуть украинскую экономику к состоянию до 2013 года, необходимо как минимум десятки миллиардов долларов.

И чем больше проходит времени, тем серьезнее сумма, необходимая для модернизации Украины, и тем меньше шансы, что ее кто-нибудь даст, добавил специалист.