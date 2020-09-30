Украинский астролог Влад Росс заявил, что украинцам сложно будет пережить нынешнюю осень, и скоро ежедневно в стране будут регистрировать до 10 тысяч заразившихся в сутки, пишет интернет-издание «Главред» 30 сентября

По словам астролога, расположение планет весной 2020 года давало повод для оптимизма. Сейчас же сближение Плутона и Юпитера не оставляет никаких шансов на позитивный исход.

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария © Facebook, Анатолий Шарий

«В этот период ежедневно будет фиксироваться большое количество новых случаев заражения, а больницы в Украине будут переполнены. Прогноз весьма пессимистичен: в день у нас может быть и 5, и 7, и даже около 10 тысяч заболевших», — сказал он.

Предрек специалист по планетам и угрозу от вирусов гриппа. Астролог считает, что украинцам грозят четыре штамма гриппа, два из которых — новые.

Росс назвал это сочетание «ядовитой солянкой» и заявил, что количество жертв от вирусных болезней «может быть даже больше, чем в результате войны в Донбассе».

Также астролог анонсировал введение нового карантина в начале ноября, как раз после выборов.

Влад Росс сказал, что спасти Украину от разбушевавшихся вирусов могли бы морозы, но, судя по движению планет, их не предвидится, зима на Украине будет теплой.