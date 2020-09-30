Лерос рассказал, что шестичасовую аудиозапись передал ему сотрудник Службы безопасности Украины. Фамилию своего источника депутат не назвал.

Народный избранник утверждает, что в ходе разговора Тищенко рассказал, как президент Владимир Зеленский «крышует» их сомнительные с точки зрения закона мероприятия.

Хитрый депутат, который шантажировал Зеленского. Почему Гео Лерос покинул «Слугу народа»
Хитрый депутат, который шантажировал Зеленского. Почему Гео Лерос покинул «Слугу народа»
© Facebook, Слуга Народу
По словам Лероса, на записи участники беседы обсуждают, как организовать на него нападение.

Он обратился с трибуны Рады к Нацполиции страны с просьбой отнестись к его словам как к заявлению о преступлении, совершенном Тищенко и Комарницким при поддержке главы офиса президента Андрея Ермака.

Лерос пообещал начать публикацию записей с 1 октября. 