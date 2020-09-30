Лерос рассказал, что шестичасовую аудиозапись передал ему сотрудник Службы безопасности Украины. Фамилию своего источника депутат не назвал.
Народный избранник утверждает, что в ходе разговора Тищенко рассказал, как президент Владимир Зеленский «крышует» их сомнительные с точки зрения закона мероприятия.
По словам Лероса, на записи участники беседы обсуждают, как организовать на него нападение.
Он обратился с трибуны Рады к Нацполиции страны с просьбой отнестись к его словам как к заявлению о преступлении, совершенном Тищенко и Комарницким при поддержке главы офиса президента Андрея Ермака.
Лерос пообещал начать публикацию записей с 1 октября.