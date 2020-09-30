Поддержка Россией режима Александра Лукашенко будет сворачиваться, но это не будет происходить быстро. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире интернет-канала «PolitWera»

«Солярку поставлять не перестанут». Безпалько о будущем отношений Минска и Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Для России сейчас важно свернуть эту поддержку таким образом, подчеркнул эксперт, чтобы не допустить разрыва торговых цепочек и экономических связей и найти этим связям полноценную альтернативу.

«Но наращивания поддержки не будет точно. Кредит в 1,5 млрд долларов, который весь ушел на покрытие долгов перед Россией же, это показал очень хорошо. И все эти просьбы к Путину и разговоры про «старшего брата» не помогли», — констатировал Безпалько.

Политолог добавил, что Россия вообще не должна ставить вопрос о том, что в Белоруссии якобы не может быть другого президента, кроме Лукашенко, тем более что он зачистил в республике пророссийское движение, запрещал георгиевские ленточки и «Бессмертный полк».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.