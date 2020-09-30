Ранее Лукашенко заявлял, что за шесть лет межрегионального сотрудничества России и Белоруссии было подписано более 300 соглашений и заключено контрактов на сумму более $2 млрд.
Для России сейчас важно свернуть эту поддержку таким образом, подчеркнул эксперт, чтобы не допустить разрыва торговых цепочек и экономических связей и найти этим связям полноценную альтернативу.
«Но наращивания поддержки не будет точно. Кредит в 1,5 млрд долларов, который весь ушел на покрытие долгов перед Россией же, это показал очень хорошо. И все эти просьбы к Путину и разговоры про «старшего брата» не помогли», — констатировал Безпалько.
Политолог добавил, что Россия вообще не должна ставить вопрос о том, что в Белоруссии якобы не может быть другого президента, кроме Лукашенко, тем более что он зачистил в республике пророссийское движение, запрещал георгиевские ленточки и «Бессмертный полк».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.